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اليوم.. الثقافة تقيم أمسية شعرية بعنوان «لغة تعرف أُلاّفهما» - أخبار كلمتك

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اليوم.. الثقافة تقيم أمسية شعرية بعنوان «لغة تعرف أُلاّفهما» - أخبار كلمتك

اليوم.. الثقافة تقيم أمسية شعرية بعنوان «لغة تعرف أُلاّفهما» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - يقيم بيت الشعر العربي، في مركز إبداع الست وسيلة، الواقع خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية شعرية بعنوان «لغة تعرف أُلاّفهما» في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد 22 ديسمبر.

يدير أمسية «لغة تعرف أُلاّفهما» الدكتور أحمد سلامة، مع مشاركة عدد كبير من الشعراء من مختلف الدول العربية والدولية، وهم: ناصر باكرية من الجزائر، بللو إبراهيم خليفة من نيجيريا، بشير أدم هارون من السودان، عيسي جامع البراوي نيجيريا، محمد جبرين المجزومي ليبيا، جامع جلال الدين نيجيريا، شهاب الشيبانى الاندونيسي إندونيسيا، ومن نيجيريا كل من: سعيدة عبد العزيز، عبد الرحمن إبراهيم، أمين إبراهيم محمد وسفيان يوسف.

احتفالية وزارة الثقافة بلغة العربية

الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يُصادف 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أقرّت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الستّ للأمم المتحدة، ويمثل هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز دور اللغة العربية في مجالات التعليم، والإعلام، والتكنولوجيا، لضمان استمراريتها كلغة عالمية قادرة على مواكبة العصر.

من جانبه، صرح الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي إن الاحتفال باللغة العربية في بيت الشعر العربي لا يحتاج لمناسبة أو ليوم عالمي حيث يعدّ الشعر العربي أحد أهم تمثّلاتها وأحد أكبر روافدها والذي يمدّها بطاقة تعبيرية متجددة وطازجة ويمنحها فرصًا أكبر للاستمرار والتجذر والانتشار وسط صراع محموم لطمس وتمييع هويات الشعوب والحضارات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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