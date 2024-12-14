زاهي حواس: استرداد 12 ألف قطعة أثرية مُهربة منذ عام 2002 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - الآثار المصرية، كشف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات وزير الآثار الأسبق، عن عدد القطع الأثرية المهربة التي نجحت الدولة في استردادها.

الآثار المصرية المسروقة

وأكد زاهي حواس، أنه من خلال لجنة استرداد الآثار المستردة نجحت مصر في استعادة 12 ألف قطعة أثرية مسروقة أو منهوبة، وذلك منذ عام 2002، لافتًا إلي أن هناك عددا من الاتفاقيات لاسترداد الكثير من الاآثار التي خرجت بطريقة غير شرعية.

إعلان إيرلندا بشأن الآثار المصرية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه فهمي بهجت بقناة "الشمس، إلي إعلان دولة أيرلندا عن إعادة بعض الاَثار المصرية لمصر وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مفاجأة عن بيع الاَثار المصرية

وأشار إلي أن الاآثار المصرية كانت تباع بشكل رسمي وقانوني حتى عام 1983، وأثناء ثورة 25 يناير 2011 حدثت الكثير من الحفائر الخلسة ما أدى الي تهريب الكثير من الاآثار المصرية للخارج.

ولفت إلي أن الكثير من المتاحف العالمية تشتري الاآثار المسروقة وهذه قضية خطيرة للغاية، مشيرًا إلي أنه قام بإعداد وثيقة لإعادة حجر رشيد من بريطانيا ورأس نفرتيتي من برلين، داعيا إلي التوقيع على الوثيقة إلكترونيا بحد أدنى مليون شخص لتكون حملة شعبية تساهم في استعادة حجر رشيد ورأس نفرتيتي.

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