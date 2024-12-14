الرياضة - 09:21 - بكري: ديمقراطية الميليشيات في سوريا تقتل ولا تحنو.. وبدأت المرحلة الثانية من ربيع الخراب العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - بكري: ديمقراطية الميليشيات في سوريا تقتل ولا تحنو.. وبدأت المرحلة الثانية من ربيع الخراب العربي - أخبار كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا ببطولة كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا ببطولة كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ظهر لأول مرة في حالة يرثى لها .. زعيم الحو ثيين يلقي خطابا ملئ بالفزع لهذا السبب - أخبار كلمتك

ظهر لأول مرة في حالة يرثى لها .. زعيم الحو ثيين يلقي خطابا ملئ بالفزع لهذا السبب - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية وليد فواز في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية وليد فواز في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

بيراميدز في مهمة صعبة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بيراميدز في مهمة صعبة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بعد قليل.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة بتهمة نشر الفسق والفجور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بعد قليل.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة بتهمة نشر الفسق والفجور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - الأهلي يتحدى باتشوكا لتحقيق ثاني إنجازاته على الأراضي القطرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - الأهلي يتحدى باتشوكا لتحقيق ثاني إنجازاته على الأراضي القطرية - أخبار كلمتك

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد للتقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد للتقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 14 -12- 2024 فى مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
درجات الحرارة اليوم السبت 14 -12- 2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 14 -12- 2024 فى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:05 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.


تحذير من الملاحة البحرية بالبحر الأحمر

 

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية إنذار بحريا للتحذير من حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 60: 65 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 3: 4 متر   اليوم السبت.


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية  قد تكون كثيفة السبت على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   13 والعظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 19

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 20

بنها: الصغرى 12 والعظمى  20

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 21

العلمين الجديدة: الصغرى 10 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 10 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 09   والعظمى 20

كاترين الصغرى 02 والعظمى 12

بورسعيد الصغرى 18 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى  21

السويس: الصغرى 11 والعظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

الفيوم: الصغرى 09  والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 08 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 07 والعظمى 21

سوهاج الصغرى  09 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 24


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق