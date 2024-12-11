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المستشفى الجوى التخصصى يستضيف خبيرا عالميا فى طب أمراض مخ وأعصاب الأطفال - أخبار كلمتك

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المستشفى الجوى التخصصى يستضيف خبيرا عالميا فى طب أمراض مخ وأعصاب الأطفال - أخبار كلمتك

المستشفى الجوى التخصصى يستضيف خبيرا عالميا فى طب أمراض مخ وأعصاب الأطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - يستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور ماساشي أوجاساورا ( يابانى الجنسية ) إستشارى طب مخ وأعصاب الأطفال – المركز القومى للأعصاب بطوكيو فى الفترة من 18 وحتى 28 يناير 2025.

مواعيد استقبال الحالات 

ويستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الواحدة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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