الرياضة - 05:51 - جثث تحت الركام.. ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية لعقار الوايلي المنكوب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - جثث تحت الركام.. ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية لعقار الوايلي المنكوب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - آخر تحديث لـ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزها «Home Alone».. أفضل أفلام يمكن مشاهدتها في ليلة الكريسماس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزها «Home Alone».. أفضل أفلام يمكن مشاهدتها في ليلة الكريسماس - أخبار كلمتك

رفض طعون لإلغاء إدانتين جنائية ومدنية بحق ترامب - أخبار كلمتك

رفض طعون لإلغاء إدانتين جنائية ومدنية بحق ترامب - أخبار كلمتك

توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والبيئة،نتائج المباحثات المصرية الأيرلندية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والبيئة،نتائج المباحثات المصرية الأيرلندية - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والبيئة،نتائج المباحثات المصرية الأيرلندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز"، وذلك في مستهل زيارة الرئيس  الرسمية إلى جمهورية أيرلندا كأخر محطة في جولته الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلند.

deb9e6a25b.jpg

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد قام، عقب الوصول لمقر الاقامة الرسمي لرئيس أيرلندا، بالتوقيع في السجل التاريخي لزيارات كبار الشخصيات، ثم تلا ذلك عقد لقاء بين الجانبين، أكد فيه الرئيس ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين من خلال العمل على تنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين، وزيادة انخراط الشركات الأيرلندية في السوق المصري الذي يوفر فرصًا وتسهيلات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث تم في هذا الصدد استعراض الاجراءات التي اتخذتها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الاجنبية

47c91c599f.jpg

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون شروط أو عراقيل. وقد أشاد الرئيس الأيرلندي بالجهود المصرية الحثيثة المتواصلة نحو  التهدئة ودعم القضية الفلسطينية. من جهته، ثمن الرئيس المواقف الإيجابية الأيرلندية تجاه القضية الفلسطينية والتطورات في المنطقة، لاسيما الحرب في غزة ولبنان والوضع في سوريا، حيث تم التوافق على ضرورة توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن تحقيق السلام واستعادة الاستقرار والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والازدهار.

وفي ختام المقابلة، وجه الرئيس الدعوة إلى الرئيس الإيرلندي لزيارة مصر والمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

7306fbe8fb.jpg

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سايمون هاريس" رئيس الوزراء الأيرلندي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد قام بالتوقيع في سجل الزيارات التاريخية لكبار الشخصيات بمقر رئاسة الوزراء، وأنه قد تم التأكيد خلال اللقاء، الذي تم بين الجانبين عقب ذلك، على حرص الدولتين على تعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات وبشكل خاص المجال الاقتصادي، كما توافق الجانبان على اتخاذ خطوات ملموسة للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الأيرلندية في قطاعات الصناعة والاتصالات، والزراعة والبيئة، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين ومصالحهما المشتركة.

42d5a466f3.jpg

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون شروط أو عراقيل، كما تم التشديد على ضرورة العمل على منع تصعيد أو امتداد الصراع. من ناحيته، أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي عن تقديره للدور التاريخيّ المصري الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مثمنًا الجهود المصرية الحثيثة والحكيمة للتهدئة وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. ومن جانبه، أشاد الرئيس بالمواقف الأيرلندية الشجاعة الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان في هذا الصدد على أن توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار والدفع بجهود التنمية في المنطقة.

وفي نهاية المقابلة، وجه الرئيس الدعوة الى رئيس الوزراء الايرلندي للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير الري يبحث مع مسئولين دوليين الإعداد لمشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق