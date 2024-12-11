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توافق مصري أيرلندي على توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وفقا للقرارات الأممية - أخبار كلمتك

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توافق مصري أيرلندي على توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وفقا للقرارات الأممية - أخبار كلمتك

توافق مصري أيرلندي على توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وفقا للقرارات الأممية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - توافقت مصر وأيرلندا على ضرورة توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن تحقيق السلام واستعادة الاستقرار والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والازدهار.


وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز" الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون شروط أو عراقيل.

 

وأشاد الرئيس الأيرلندي بالجهود المصرية الحثيثة المتواصلة نحو  التهدئة ودعم القضية الفلسطينية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز"، وذلك في مستهل زيارة الرئيس  الرسمية إلى جمهورية أيرلندا كأخر محطة في جولته الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلند.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد قام، عقب الوصول لمقر الاقامة الرسمي لرئيس أيرلندا، بالتوقيع في السجل التاريخي لزيارات كبار الشخصيات، ثم تلا ذلك عقد لقاء بين الجانبين، أكد فيه الرئيس ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين من خلال العمل على تنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين، وزيادة انخراط الشركات الأيرلندية في السوق المصري الذي يوفر فرصًا وتسهيلات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث تم في هذا الصدد استعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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