مدبولي يتفقد مصنع أكاي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:15 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصنع أكاي لتصنيع الملابس الجاهزة، وذلك خلال جولته اليوم الثلاثاء بالمنطقة الصناعة جنوب بورسعيد.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مدير المصنع محمد إبراهيم الحفني الذي أوضح أن المصنع يختص بتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، وخاصة البنطلون الجينز، ويقام على مساحة نحو 22 ألف م2 بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 20 مليون جنيه.

من جانبه.. قال مدير المصنع محمد إبراهيم الحفني إن المصنع تم تنفيذه بالشراكة مع مستثمر تركي ويضم 1500 عامل، ويقوم بالتصدير بحجم أعمال يصل لـ35 مليون دولار سنويًا إلى أسواق تشمل تركيا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا، والصين، وهولندا وسويسرا.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المخازن المعدة للأقمشة، وخطوط الإنتاج، وتشمل ماكينات فرد الأقمشة وخط تجهيزها، كما تفقدوا قسمي الطباعة والتطريز، كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على نماذج من منتجات المصنع.

وأشاد مدبولي بهذا المصنع وغيره من المصانع التي تسهم في توفير فرص العمل، وتصدر منتجاتها تحت شعار "صنع في مصر"، موجها الشكر لجميع مسئولي ومستثمري المصانع التي زارها اليوم.