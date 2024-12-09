كلية علوم التغذية بجامعة حلوان تنظم ندوة حول الإسعافات الأولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - نظمت كلية علوم التغذية بجامعة حلوان ندوة بعنوان "الإسعافات الأولية"، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي الصحي بين الطلاب وأفراد المجتمع، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور نعيم رابح عميد الكلية، وحاضر في الندوة الدكتور سعيد قشطة مدير الوحدة العلاجية بالكلية.

كلية علوم التغذية بجامعة حلوان تنظم ندوة

وتناولت الندوة عدة محاور أساسية، من أبرزها: أهمية الإسعافات الأولية في التعامل السريع مع الحوادث والحالات الطارئة قبل وصول الرعاية الطبية المتخصصة، وكذلك التدريب العملي على تقنيات الإسعافات الأولية، بما في ذلك كيفية التعامل مع حالات الجروح، الحروق، الكسور، والاختناق، والتعرف على الإجراءات الأولية لإنعاش القلب والرئتين (CPR) وكيفية التعامل مع الأزمات القلبية المفاجئة.

الإسعافات الأولية في المنازل والسيارات وأماكن العمل

كما تناولت كيفية التعامل مع إصابات الأطفال وكبار السن وتقديم الرعاية العاجلة لحين وصول الخدمات الطبية، وأيضًا التوعية بأهمية وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المنازل والسيارات وأماكن العمل، لضمان سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة.

وتهدف الندوة إلى، تثقيف الطلاب حول أساسيات الإسعافات الأولية لتمكينهم من التصرف السليم في المواقف الحرجة، تعزيز ثقافة الأمان والسلامة لدى الطلاب وتشجيعهم على نشر المعرفة في محيطهم الاجتماعي، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة في البيئات المختلفة، سواء في الجامعة أو المجتمع المحلي.

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