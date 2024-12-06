بعد طبيبة كفر الدوار، الأطباء تعلن دراسة لائحة لتنظيم ظهور أعضائها على السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:12 صباحاً - طبيبة كفر الدوار، قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ندرس إصدار مشروع لائحة لتنظيم ظهور الأطباء على السوشيال ميديا.

التحقيق مع طبيبة كفر الدوار

وأكد خلال حديثه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أنه سيتم التحقيق مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب بنقابة الأطباء الأسبوع المقبل بعد إخلاء سبيلها.

وأضاف: سيتم التحقيق مع الطبيبة وسام شعيب بما يرضي الله ووفق لائحة لأنها خالفت آداب المهنة، موضحًا أن لجنة التحقيق بالنقابة إذا رأت أن طبيبة كفر الدوار أخطأت ستحال إلى الهيئة التأديبية وقد تعاقب باللوم أو الإنذار أو الوقف عن العمل من شهر إلى عام أو تتعرض للغرامة.

اعتذار طبيبة كفر الدوار

وأبدت طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، في أول ظهور تليفزيوني لها بعد إخلاء سبيلها، ندمها عما جاء في فيديو أزمتها.

وقالت طبيبة كفر الدوار خلال لقائها ببرنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية":"أقدم اعتذاري للناس اللي فهموني غلط، واللي أساءوا فهمي، وأعتذر عن الألفاظ الحادة التي تلفظت بها بالفيديو".

طبيبة كفر الدوار تكشف الهدف من رسالتها

وأضافت وسام شعيب: "رسالتي الغرض منها التوعية والنصح وليس أكثر من ذلك بسبب ما أتعرض إليه في عملي، ولكن خرجت مني ألفاظ ما كان ينبغي أن تخرج ولكني وقتها كنت منفعلة وغاضبة، ونشرت الفيديو على صفحتي الشخصية مخاطبة من خلاله أهلي وأصدقائي على تلك الصفحة فقط".

وأكملت: "اعتدت على التواصل مع أهلي وأصحابي اللي متعودين عليَّ وعارفيني ومتعودين على أسلوبي وما كنتش أعرف إن الفيديو هيتنشر بالطريقة دي وتفاجأت".

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