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مدبولي: وضع تصور متكامل للاستفادة من منطقة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

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مدبولي: وضع تصور متكامل للاستفادة من منطقة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

مدبولي: وضع تصور متكامل للاستفادة من منطقة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:59 مساءً - المتحف المصري الكبير، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية اليوم، حيث تمت الموافقة على وضع تصور متكامل للاستفادة من منطقة المتحف المصري الكبير بهدف تعزيز القيمة الحضارية والسياحية للمشروع.  

وتضمن الاجتماع عرض المنطقة المقترحة لتطوير المشروع، والتي تقع خارج المنطقة الأثرية، وذلك لتلبية الاحتياجات الخاصة بإنشاء غرف فندقية جديدة تعزز القدرة السياحية للمنطقة.

 وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة المقترحة يمكنها استيعاب نحو 5 آلاف غرفة فندقية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، إلى جانب تنفيذ أنشطة ترفيهية تضيف قيمة للمشروع وتجعله وجهة سياحية متكاملة.  

 

رئيس الوزراء يوجه بضرورة إعداد محددات واضحة للتطوير لعرضها على منظمة اليونسكو

وفي إطار الحفاظ على المعايير الحضارية والبيئية، وجه رئيس الوزراء بضرورة إعداد محددات واضحة للتطوير لعرضها على منظمة اليونسكو كخطوة أولى، قبل تقديمها إلى مكتب استشاري عالمي لوضع التصور الأنسب لتنفيذ هذا المخطط.  

وأكد مدبولي أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لضمان تكامل المشروع مع البيئة المحيطة، مع تقديم إطلالة مميزة على المنطقة الأثرية، مما يدعم مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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