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رئيس الوزراء يبحث مع "نيو هوب" الصينية فرص الاستثمار بالزراعة والأمن الغذائي - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يبحث مع "نيو هوب" الصينية فرص الاستثمار بالزراعة والأمن الغذائي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يبحث مع "نيو هوب" الصينية فرص الاستثمار بالزراعة والأمن الغذائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:12 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ليو تشانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيو هوب  New Hope" الصينية والوفد المُرافق لها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب ليو تشانج والوفد المرافق لها، مؤكدًا عُمق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين التي أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ديسمبر ٢٠١٤، والتي يحتفل البلدان بذكراها العاشرة ومن ثَمّ يُمكن اعتبار هذا العام ۲۰۲٤ بمثابة "عام الشراكة المصرية الصينية".

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمجال عمل الشركة التي تُعد واحدة من ضمن أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال الزراعة الحديثة، والأعلاف الحيوانية وأعلاف الدواجن والأسماك.

وأوضح أن الشركة لها فروع في أكثر من دولة حول العالم، كما أنها بدأت نشاطها في مصر عام ۲۰۱۱، ولديها 5 مصانع في كلٍ من بنى سويف والسادات وجمصة وحوش عيسى ووادى النطرون.

وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يستهدف مناقشة إمكانية مضاعفة استثمارات مجموعة "نيو هوب" الصينية في مجال المنتجات الزراعية والأعلاف الحيوانية والداجنة، لاسيما أن قطاعي الزراعة والأمن الغذائي يُمثلان أولوية قُصوى بالنسبة للدولة المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أي توجه من المجموعة الصينية لزيادة استثماراتها في مصر سيلقى منّا كل الدعم وستُمنح الحوافز المُقررة في هذا الشأن.

بدورها، وجهّت ليو تشانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيو هوب  New Hope" الصينية، الشكر لرئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والاستثمار والتجارة الخارجية على هذا الاجتماع الذي يأتي لاستعراض فُرص الاستثمار المُمكنة أمام الشركة بالسوق المصرية في مجال الزراعة الحديثة والأمن الغذائي.

وتقدّمت " تشانج" بالشكر للحكومة المصرية على دعمها المستمر لأعمال الشركة منذ بدء نشاطها في السوق المصرية في عام 2011.

وقالت رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيو هوب": أصبح لدينا الآن 5 مصانع في السوق المصرية، ونتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المُقبلة.

وخلال الاجتماع، أبدت "تشانج" إعجابها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتجربة التنموية التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية.

واستعرضت رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيو هوب" الصينية إمكانات الشركة على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك 600 مصنع لإنتاج الأعلاف والمنتجات المُلحقة، كما أن الشركة تحتل المرتبة الأولى في الصين في مجال تربية الدواجن وإنتاج الألبان.

وأكدت أن الشركة استطاعت خلال فترة وجودها في السوق المصرية الوصول إلى مكانة مُهمة، ولديها رغبة حقيقية في نقل خبراتها في مجال سلاسل توريد المنتجات الغذائية، لاسيما أن الشركة لها تجربة مُهمة في مجال تحقيق الأمن الغذائي في الصين تطورت على مدار أكثر من 40 عامًا وتسعى إلى نقل هذه التجربة إلى مصر.

فيما استعرضت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، فرص الاستثمار المتاحة أمام المجموعة الصينية في عدد من المحافظات المصرية، حيث يوجد عدد كبير من المصانع الجاهزة للاستثمار فيها من قبل المجموعة.

وأوضحت أنها ستصطحب رئيس مجلس إدارة المجموعة الصينية في زيارة إلى مواقع هذه المصانع، مشيرة إلى أنها أبدت رغبة في الاستثمار في أحد المصانع في محافظة دمياط لاستخدامه في نشاط تعبئة وتغليف الأسماك.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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