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أحمد الفيشاوي: والدي موهوب أكتر من عادل إمام ونفسي أجسد شخصية الجولاني (فيديو) - أخبار كلمتك

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أحمد الفيشاوي: والدي موهوب أكتر من عادل إمام ونفسي أجسد شخصية الجولاني (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد الفيشاوي: والدي موهوب أكتر من عادل إمام ونفسي أجسد شخصية الجولاني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - أكد  الفنان أحمد الفيشاوي، أنه لم يزر قبر والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي منذ وفاته. 

تصريحات أحمد الفيشاوي مع نزار الفارس

وأضاف أحمد الفيشاوي، خلال لقائه مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على شاشة الرابعة الفضائية : مستني ربنا يتوفاني علشان أقابله ومستني بفارغ الصبر وبقرأ له الفاتحة علي طول. 

وتابع: سورة الفاتحة ممكن توصل من أي حتة في العالم، وعندي صور جميله له، ومن معاشرتي له كان راجل جميل جدا وكريم. 

وعن عدم زيارته لقبر والده قال:" مش عارف ممكن اطب ساكت ولا حاجة ولكن أنا حاجز مكان جنبه في المنوفية عندنا. 

وأكد أحمد الفيشاوي أنه يتمنى أن يجسد قصة حياة الجولاني قائد العملية العسكرية في سوريا في عمل سينمائي، وأيضا قصة سفاح التجمع، مشيرا إلى أنه يستعد لعرض 3 أفلام.

وقال أحمد الفيشاوي أن سبب فشل زيجاته الخمسة كانت بسببه وهو معترف بذلك، مشيرا إلى أنه اكتشف أنه شخص من الأفضل له أن يكون وحيدا لكي يشعر براحة البال. 

و تابع:" أبويا قال أنه أحلي حاجة في الزواج هي الطلاق، وهو طلق والدتي، وتزوج بعدها سهير رمزي، بالإضافة إلي زيجة ثالثة من سيدة تدعي نوران من خارج الوسط الفني، وأنا وشقيقي عمر كنا نحب “سهير” بشكل كبير وكانت بمثابة أمي الثانية.

وقال أحمد الفيشاوي أنه يرى من وجهة نظره أن الزعيم عادل إمام ليس وسيم، مشيرا إلى أن موهبة  والده فاروق الفيشاوي أقوى من موهبة الزعيم، ولكن الاتنين ميتقارنوش وكمان هما أجيال مختلفة، عادل إمام بيمثل قبل فاروق الفيشاوي بـ 20 سنة. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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