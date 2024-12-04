الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:12 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 534 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة دراية.

وقرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية كوم أبوراضي مركز الواسطى لصالح محافظة بن سويف لاستخدامها في إقامة مستشفى ومجمع سكني.

وقرار تخصيص مساحتين مملوكتين للدولة ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

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