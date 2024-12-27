هل يسمح البنك العربي الأفريقي بتجديد شهادة الادخار التراكمية 100%؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:50 مساءً - يتساءل العديد من عملاء البنوك حول شهادة الادخار في البنك العربي الافريقي ذات العائد 100% وإمكانية تجديدها لمرات أخرى.

وأوضح البنك ان الشهادة تراكمية على اربع سنوات ولا يسمح بتجديدها وتشمل تفاصيلها ما يلي:

مدة الشهادة 4 سنوات

الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5,000 جنيه مصري ومضاعفات الـ 1,000 جنيه مصري

سعر الفائدة: 100% يصرف في آخر المدة بمعدل فائدة تراكمية %18.92

تقدم للأفراد فقط

لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور اول ٦ أشهر من تاريخ الشراء

تطبق الشروط والأحكام

نسبة الاسترداد:

السنة الأولى – %7

السنة الثانية - %6

السنة الثالثة - %5

السنة الرابعة - %4

البنك العربي الأفريقي يرفع حدود الاستخدام على كافة البطاقات الائتمانية

البنك العربي الافريقي الدولي، أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن رفع حدود الاستخدام على كافة البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر.

كما رفع البنك العربي الافريقي الدولي الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر لعملاء بطاقة فيزا جولد لتصبح 10 آلاف جنيه، وللمشتريات 50 ألف جنيه.

بالإضافة إلى رفع الحد اليومي والشهري للسحب النقدي خارج مصر لبطاقة ماستركارد تيتانيوم لتصبح أيضا 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه للمشتريات.

ومن جانب آخر بعد إعلان نتيجة اجتماع البنك المركزي أمس لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة، باتخاذ لجنة السياسات النقدية في البنك برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي قرارا بالإبقاء على أسعار العائد كما هي دون تغيير، بدأ الملايين من عملاء البنوك التفكير في مصير ادخاراتهم في الشهادات.

وبالفعل توافق القرار مع توقعات أغلب المصرفيين باعتماد البنك المركزي أمس تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع له خلال عام 2024، منوهين إلى أنه سيتم النظر فيما يخص أسعار الفائدة بخفضها مع بداية أول اجتماع في العام 2025 خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم حسب ما يتم إعلانه من البنك المركزي.

وتشير التوقعات إلى عدم تجديد الشهادات ذات العائد 27% السنوية خلال الفترة القادمة وإمكانية اقتراب الغائها في البنوك خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر قد قال في تصريحات صحفية إنه متوقع تخفيض الفائدة خلال العام المقبل من 3 إلى 5%.

والمتبع في السوق المصرفي أن إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة سيتبعه بالتأكيد النظر في أمر العائد الممنوح لشهادات الادخار، وبالتالي قد يكون هناك خفض بنسبة تتراوح من 1 إلى 2% حسب الخبراء في كل الشهادات الموجودة في البنوك.

كما أن شهادة الـ27% السنوية في بنكي الأهلي ومصر تقترب من موعد الاستحقاق الأخير لها بما يعني أنها قد تكون غير موجودة حال اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مع اجتماع البنك المركزي المقبل في عام 2025 وبما يجعل العملاء أمام خيارات أخرى في الادخار والاستثمار، والبعض في السوق المصرفي يرى أن الاستثمارات في الذهب قد تكون هي الأعلى إذا ما تم خفض الفائدة، وكذلك الاتجاه نحو التفكير في أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي.

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