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رويترز: رفعت الأسد سافر إلى دبي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:00 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء رويترز في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن مسؤولين أمنيين لبنانيين، قالا  إن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم في سويسرا بارتكاب جرائم حرب، سافر جوًا من بيروت إلى دبي في الأيام الأخيرة.

 رفعت الأسد يسافر إلى دبي 

وأضاف المسؤولون أن العديد من أفراد عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر الجاري،  وقال المسؤولون إن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الإنتربول لاعتقالهم، بما في ذلك رفعت. 

إيقاف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها بمطار بيروت

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها في مطار بيروت، إثر الاشتباه في صحة جوازات السفر التي كانتا تحملانها.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد تم توقيفهما خلال عملية فحص الوثائق التي كانت بحوزتهما، حيث أثيرت شكوك بشأن صحة الجوازات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق معهما.

 من هو رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق؟

يذكر أن رفعت الأسد البالغ من العمر 87 عاما، هو عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وكان يشغل منصب نائب رئيس سوريا الأسبق، وهو مطلوب دوليا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب تعود إلى فترة كان فيها قائدا بالجيش السوري في 1982.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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