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تعيين اللواء الدكتور ياسر حسن لإدارة مستشفى الدعاة، والأزهري يكرم الرئيس السابق - أخبار كلمتك

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تعيين اللواء الدكتور ياسر حسن لإدارة مستشفى الدعاة، والأزهري يكرم الرئيس السابق - أخبار كلمتك

تعيين اللواء الدكتور ياسر حسن لإدارة مستشفى الدعاة، والأزهري يكرم الرئيس السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - كرم  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الأستاذة الدكتورة مها عقل، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، بحضور قيادات وزارة الأوقاف.

 

وزير الأوقاف يكرم الدكتورة مها عقل

وأثنى وزير الأوقاف على جهودها في تيسير الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لجميع منسوبي وزارة الأوقاف من الأئمة والعاملين بها وللمترددين على المستشفى أيضًا من غير أبناء الوزارة.

وعبَّر عن امتنانه وامتنان كل أبناء وزارة الأوقاف لجهودها الدكتور مها عقل، مقدمًا أسمي آيات التقدير والتكريم لها على مسيرتها الكريمة، إذ إن المستشفى شهد في عهدها تجديدًا كبيرًا وعملًا دءوبًا، وأن هذا يوم الوفاء والتكريم ورد الجميل.

وزير الأوقاف يشهد مراسم تسليم إدارة مستشفى الدعاة لرئيسه الجديد

كما قدم وزير الأوقاف التهنئة للواء الدكتور ياسر حسن، الرئيس الجديد لمجلس إدارة مستشفى الدعاة على تسلمه مقاليد عمله الجديد، مؤكدًا ضرورة مواصلة مسيرة النجاح من شخصية قديرة تحملت الأمانة إلى شخصية قديرة تبني على ما كان وتضيف إليه وترقى به.

وزير الأوقاف: شعار وزارة الأوقاف هو البر والاحترام والاعتراف بجهود كل من خدم المؤسسة

 

وأوضح الأزهري أن شعار وزارة الأوقاف هو البر والاحترام والاعتراف بجهود كل من خدم المؤسسة، وإرساء مبادئ التسلم والتسليم، ونقل الخبرة، وانتقال الأمانة من يد إلى يد بكل كفاءة ومهنية وسلاسة وتجرد.

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من جانبها أعربت الدكتورة مها عقل عن خالص شكرها وتقديرها للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعن سعادتها الغامرة بهذا التكريم المتميز، راجية كل النجاح والتوفيق للسيد اللواء الدكتور ياسر حسن، الرئيس الجديد لمجلس إدارة مستشفى الدعاة، وأن يعينه الله -سبحانه- على أداء رسالته في النهوض بمستشفى الدعاة.

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وخلال كلمته أكد  اللواء الدكتور ياسر حسن أنه قد شرف بتولي مسئولية مستشفى الدعاة الذي يحظى بالتقدير والاحترام، مع امتيازه بوقوعه في أرقى منطقة بالقاهرة، مثمِّنًا تكاتف أبناء المستشفى للارتقاء به، مؤكدا أن الدكتورة مها وضعت البذرة الرئيسة للمستشفى، وهذا إنجاز نبني عليه.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف درع وزارة الأوقاف، ونسخة من كتاب الله -عز وجل- للدكتورة مها عقل؛ تقديرًا لإخلاصها وتفانيها في أداء رسالتها. والوزارة إذ تشكر الأستاذة الدكتورة مها عقل على جهودها، فإنها ترجو لسيادة اللواء الدكتور ياسر حسن التوفيق والسداد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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