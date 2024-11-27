درجات الحرارة غدا الخميس 28-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:02 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 21

بنها: الصغرى 12 والعظمى 21

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 22

كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 14 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23

السويس: الصغرى 12 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 23

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

الفيوم: الصغرى 10 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 07 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 23

أسوان: الصغرى 10 والعظمى 23

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة غدا الخميس.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية



وحالة الطقس الأسبوع المقبل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس مائلا للبرود نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدلا على الجنوب، بارد ليلا فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.





الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الأسبوع المقبل

حالة الطقس الاسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يسود طقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:22:21

درجة الحرارة الصغرى:14:13

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:20

درجة الحرارة الصغرى: 13:12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:23

درجة الحرارة الصغرى: 10:09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25:24

درجة الحرارة الصغرى: 11:10



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