نضغط بأقصى ما يمكن، الخارجية الأمريكية تكشف كواليس مباحثات التسوية بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

نضغط بأقصى ما يمكن، الخارجية الأمريكية تكشف كواليس مباحثات التسوية بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

يمتلك 1800 سفينة ويدير تجارة نفط خفية، ماذا تعرف عن «أسطول الظل الروسي» - أخبار كلمتك

يمتلك 1800 سفينة ويدير تجارة نفط خفية، ماذا تعرف عن «أسطول الظل الروسي» - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي بجائزة الأفضل في العالم للعام الخامس - أخبار كلمتك

مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي بجائزة الأفضل في العالم للعام الخامس - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان - أخبار كلمتك

مواطن يقدم على قتل نفسه بتعز - أخبار كلمتك

مواطن يقدم على قتل نفسه بتعز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انضمامها لـ «لام شمسية».. تعرف على آخر أعمال ياسمينا العبد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انضمامها لـ «لام شمسية».. تعرف على آخر أعمال ياسمينا العبد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نيكول سابا تشارك صورها من كواليس تصوير «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نيكول سابا تشارك صورها من كواليس تصوير «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يهنئ خالد عبد العزيز بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يهنئ خالد عبد العزيز بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:10 - أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:10 - أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 26 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

المتحدث العسكري: القوات البحرية تشارك في إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المتحدث العسكري: القوات البحرية تشارك في إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

المتحدث العسكري: القوات البحرية تشارك في إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:05 مساءً - كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة قيادة القوات البحرية بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقي بلاغ استغاثة يفيد بتعرض المركب السياحى (سي ستوري) للغرق أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو (35) كم للمشاركة فى أعمال البحث عن المفقودين والناجين، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ.

b6bb7ba693.jpg
2ad0420b7b.jpg
c183b15a0e.jpg
244fdbecc3.jpg
8100b7f6c6.jpg
6c1dfe31c3.jpg

 وذلك فى ظل سوء الأحوال الجوية واتساع نطاق الحادث، وقد أسفرت الجهود عن إنقاذ عدد (28) فردا بالتعاون مع إحدى السفن السياحية التى تصادف تواجدها بمنطقة الحادث.

 كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين ونقل الحالات التى تستدعى رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر. 

كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقى المفقودين والناجين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها خلال 5 سنوات من تطبيق التغطية الشاملة في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق