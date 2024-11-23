حالة الطقس اليوم السبت.. الأرصاد تحذر المواطنين: «البسوا الشتوي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري، متوقعة انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

حالة الطقس اليوم

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توقعات حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، يكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس اليوم السبت، ستشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، محذرة من سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024، ستشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درج على أغلب الأنحاء، مع وجود رياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 50:40 كم/س»، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 85:60 كم/س»، وارتفاع الأمواج 5:4م»، لافتة إلى أن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 70:60 كم/س»، وارتفاع الأمواج إلى 4:3م»، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

درجات الحرارة اليوم

طقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 17 السواحل الشمالية 26 16 شمال الصعيد 28 14 جنوب الصعيد 30 15