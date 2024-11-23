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حالة الطقس اليوم السبت.. الأرصاد تحذر المواطنين: «البسوا الشتوي» - أخبار كلمتك

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حالة الطقس اليوم السبت.. الأرصاد تحذر المواطنين: «البسوا الشتوي» - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم السبت.. الأرصاد تحذر المواطنين: «البسوا الشتوي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري، متوقعة انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

حالة الطقس اليوم

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

حالة الطقس

توقعات حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، يكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس اليوم السبت، ستشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، محذرة من سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس اليوم

حالة الطقس الأيام المقبلة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024، ستشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درج على أغلب الأنحاء، مع وجود رياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 50:40 كم/س»، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 85:60 كم/س»، وارتفاع الأمواج 5:4م»، لافتة إلى أن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 70:60 كم/س»، وارتفاع الأمواج إلى 4:3م»، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

طقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

طقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 27 17
السواحل الشمالية 26 16
شمال الصعيد 28 14
جنوب الصعيد 30 15

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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