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«التعليم» تعلن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

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«التعليم» تعلن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» تعلن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، تفاصيل تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، مع توضيح آخر موعد للتسجيل وكيفية سداد رسوم المقررة، بالإضافة إلى شروط وضوابط التسجيل لتجنب أي أخطاء.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024-2025

موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024-2025

وحددت وزارة التربية والتعليم فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024-2025، حيث يبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي التسجيل اعتبارًا من الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، وحتى 31 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك استعدادًا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أن التقديم لامتحانات يكون إلكترونيًا وباستخدام البريد الإلكتروني الموحد يمكن الحصول عليه من خلال الضغط هنـــــــــا.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024-2025

طريقة التقديم لـ تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024-2025

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن سداد رسوم التقدم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يكون إلكترونيًا بجانب ميكنة جميع المستندات التي يتم تدوينها أثناء التسجيل، وذلك لجميع الطلاب سواء الطلاب: «النظاميين - نظام المنازل - الإعدادية الهنية والمكفوفين وضعاف البصر»، لتسهيل كافة الإجراءات على الطلاب.

وشددت الوزارة، علي ضرورة إرسال كافة البيانات الخاصة بالجان النظام والمراقبة في الشهادة الإعدادية بجميع المديريات التعليمية، علي أن يعمل مدير الإدارة الخاصة بالإحصاء في المديرية بتسجيل البيانات عن طريق التطبيق الإلكتروني، والتي تتضمن بيانات رئيس لجنة النظام والمراقبة «كود المعلم - الاسم - رقم الموبايل الخاص به والواتساب - بيانات أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة».

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024-2025

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024-2025

وعلى طلاب الصف الثالث الإعدادي، الراغبين في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024-2025 اتباع الخطوات الآتية:

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــــــا لتسجيل الاستمارة.

- التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية 2024-2025، يكون من خلال البريد الإلكتروني الموحد للطالب، وللحصول عليه اضغط هنــــــــــــا.

- اختيار تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2024-2025.

- كتابة البيانات المطلوبة مع التركيز على الدقة أثناء إدخال البيانات والمراجعة قبل الانتهاء من التسجيل.

- إرفاق المستندات المطلوبة وثم اضغط على حفظ.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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