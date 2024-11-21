بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - استقبل الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الطلاب الوافدين المرشحين للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، بمقر المجلس بالقاهرة.

أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: القرآن الكريم هو مصدر الهداية والرحمة للعالمين

ورحب بالطلاب معربًا عن تقديره لحرصهم على التنافس في خدمة كتاب الله، مؤكدًا أن القرآن الكريم هو مصدر الهداية والرحمة للعالمين.



أشاد الأمين العام بالدور الرائد لوزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في العناية بالقرآن الكريم وأهله، لافتًا إلى أن هذه المسابقة العالمية تعكس اهتمام الوزارة بتشجيع حفظة كتاب الله وتعزيز روح المنافسة بينهم، بما يرسخ معاني الوسطية والاعتدال التي يدعو إليها القرآن.

اهتمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنشر تعاليم الإسلام السمحة



أكد الدكتور البيومي خلال اللقاء اهتمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنشر تعاليم الإسلام السمحة من خلال إصداراته المتميزة، خاصة ترجمة "المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم" إلى أكثر من 20 لغة، في إطار جهوده لنشر معاني القرآن بين الشعوب وتعميق الفهم الصحيح لرسالة الإسلام.



أوضح الأمين العام أن استضافة هذه المسابقة تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين مصر ودول العالم، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى دائمًا إلى دعم الطلاب الوافدين باعتبارهم سفراء للفكر الوسطي وأمناء على رسالة القرآن الكريم في بلادهم.

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