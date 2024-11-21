أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: أنا ضد الصورة النمطية عن دعم القضية الفلسطينية في الأعمال الفنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: أنا ضد الصورة النمطية عن دعم القضية الفلسطينية في الأعمال الفنية - أخبار كلمتك

بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7% - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7% - أخبار كلمتك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف معلم مساعد لغة عربية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف معلم مساعد لغة عربية - أخبار كلمتك

رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف معلم مساعد لغة عربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg

ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التظلم بدءًا من غدًا الموافق ٢٢ نوفمبر ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز أعلن في ٢٨ أبريل الماضي، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي – اللغة الإنجليزية  – اللغة العربية) وذلك بجميع محافظات الجمهورية

وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو الماضي، ثم عقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات للذين انطبقت عليهم الشروط في الفترة من ٢٨ سبتمبر الماضي حتى ١٣ نوفمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تفاصيل تكليفات الرئيس للحكومة لتطوير خدمات الوادى الجديد تزامنًا مع زيارة مدبولي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق