إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في 6 محافظات.. بعد قليل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - قرعة الحج 2025.. تبدأ وزارة الداخلية، إجراء مراسم قرعة الحج 2025، والتي تجرى بمديريات أمن البحيرة، وبورسعيد، والدقهلية، والمنيا، وأسوان، وجنوب سيناء.

وذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024.

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025

1) قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنـــــــا.

2) قم باختيار أيقونة نتائج الحج.

3) قم بالضغط على «نتائج قرعة الحج 2025.

4) أدخل كافة البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي أو رقم طلب التقديم.

5) اضغط على زر بحث وستظهر النتيجة خلال بضع ثواني.

سعر حج القرعة 2025

ومن جانبها، أوضحت غرفة شركات السياحة، أن سعر حج القرعة 2025 أو كما أطلق عليه رسوم جدية حجز قرعة الحج 2025، تختلف في كل برنامج عن الآخر، وذلك بالنسبة للراغبين في السفر من خلال البرنامج الاقتصادي أو البرنامج السياحي.

وأضافت غرفة شركات السياحة، أن مبلغ جدية الحجز لـ قرعة الحج 2025 الاقتصادي «بري و طيران» بـ 60 ألف جنيه، ورسوم جدية الحجز لـ برامج الحج السياحي الـ 5 نجوم بـ 100 ألف جنيه.

بينما، يتراوح سعر حج القرعة 2025 «البري» بين 230 لـ 260 ألف جنيها، وفقاً لما تم تداوله خلال هذه الفترة.

شروط حج القرعة 2025

ووفقًا لما جاء في إعلان وزارة الداخلية، بشأن حج القرعة 2025 يتعين على المتقدمين تقديم الطلب بأنفسهم لأي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. يمكن أيضًا تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لـ الإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية أو من خلال الاتصال على رقم الخدمة الصوتية (27983000-02)، وسيتم التحقق من صحة البيانات عبر بطاقة الرقم القومي السارية، حيث لا تُقبل الطلبات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة أو بطاقات غير سارية.

وتجري قرعة علنية لجميع المتقدمين من خلال «البوابة المصرية الموحدة للحج» بمديريات الأمن، وفقًا للجدول الزمني الذي ستعلن عنه الإدارة العامة للشؤون الإدارية. ويقتصر أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، مع اشتراط القدرة الصحية على أداء مناسك الحج.