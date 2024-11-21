مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالخارجة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:31 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم، اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة بالمحافظة، وذلك اثناء تواجده بمحطة مياه 30 يونيو، التابعة لقطاع الوادي الجديد، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

واستمع رئيس الوزراء، خلال التفقد لشرح من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و المهندس احمد عبد الوهاب، مدير منطقة الخارجة لمياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات الاصطفاف الذي يأتي في إطار جهود المحافظة للتأكد من جاهزية واستعداد مدينة الخارجة للتعامل مع أي أحداث، خاصة مع بدء فصل الشتاء وموسم سقوط الامطار.

واستعرض رئيس الوزراء معدات الاصطفاف، والتي تشمل: سيارات خاصة بتسليك الصرف الصحي، وسيارات مياه بسعات مختلفة، وسيارات كسح وشفط للمياه، وسيارات كباش لرفع الرواسب من مطابق الصرف الصحي، وسيارات قلاب، هذا بالإضافة إلى سيارة مجهزة بمعمل مياه خاصة بسحب عينات مياه لفحصها والتأكد من صلاحيتها، ومعدات ثقيلة «لودر وحفار».

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات محطة مياه 30 يونيو، حيث تمت الإشارة إلى أن طاقتها التصميمية تصل إلى 4800 م3/يوم، وتخدم أكثر من 8000 نسمة.

وفي الختام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة اتخاذ مختلف التدابير اللازمة وتنفيذ العديد من السيناريوهات التدريبية التي تضمن الجاهزية للتعامل مع أي أحداث أو أزمات طارئة تخص الأمطار، والتقليل من آثارها.