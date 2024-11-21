رواتب تصل لـ 54 ألف شهريًّا، الحكومة توفر فرص عمل جديدة بالإمارات (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، دعا محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، الشباب الراغب في العمل بالخارج، بالتقديم على المهن الجديدة المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، وأعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة للشباب بالإمارات وعن فتح باب التقديم على فرص عمل للشباب المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرّها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

ونستعرض من خلال السطور التالية خطوات وطرق التقديم، وظائف وزارة العمل الجديدة في الامارات

خطوات التقديم للوظائف

وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص يدويًا، بالإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة"، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًّا من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الاختبارات.. يُشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة من جواز سفر ساري، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

مواعيد التقديم

وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني، وبدون أي رسوم،أو وسطاء،وأنه لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024، وحتى الخميس الموافق 28 من نفس الشهر،من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا.

وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات

وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، وأشارت وزارة العمل إلى أن فرص العمل الجديدة للشباب بالإمارات، للعمل في التخصصات التالية: 3 مُشرف عمال، و30 حداد مسلح، و30 نجار مسلح، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة.

وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

مزايا فرص العمل

وجاء في بيان رسمي أن الراتب يبدأ من 1400 إلى 1800 درهم إماراتي لمهنة حداد ونجار مسلح، ومن 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة، أي ما يعادل 54 ألف جنيه مصري تقريبا وفقا لسعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري.

وأشار البيان إلى أن وقت العمل يمتد 8 ساعات يوميًّا، وساعات إضافية طبقًا للإنتاجية، مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، وأن مُدة العقد سنتين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران،وزير العمل، بتوفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة ومؤهلة للعمل، طبقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجى، من خلال عمليات الاختبارات والتوعية التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجانب الخارجي، والتى تهدف إلى الحفاظ على حقوق العامل واستدامته في العمل.

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