إدارة التجنيد والتعبئة تقدم تيسيرات لمنح ذوي الهمم ببورسعيد والمنوفية شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:16 مساءً - الخميس 07/نوفمبر/2024 - 08:58 م 11/7/2024 8:58:44 PM

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عدد امن اللجان التجنيدية إلى محافظتى بورسعيد والمنوفية، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوى الهمم وكبار السن، لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

وخلال مراسم تسليم الشهادات ألقى اللواء محمـد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لأبناء الوطن من ذوى الهمم، وإتباع أنسب أساليب التطوير لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوى لإنهاء مواقفهم التجنيدية مما يسهم فى تعميق علاقة ترابطهم بقواتهم المسلحة.

معرض للمنتجات اليدوية لذوى الهمم

وتضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية ومعرضًا للمنتجات اليدوية لذوى الهمم أعقب ذلك تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب ذوو الهمم وأسرهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والإهتمام بإعتبارهم نسيج من أبناء شعب مصر العظيم.

حضر المراسم محافظى بورسعيد والمنوفية، وعدد من قادة القوات المسلحة، ورؤساء الجامعات بالمحافظتين.

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