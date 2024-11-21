اليوم، انطلاق المؤتمر الحادي عشر لمستشفى علاج الأورام والطب النووي بطب عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:38 صباحاً - ينطلق اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر المؤتمر الحادي عشر لمستشفى علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة عين شمس، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا بحضور لبنى عز العرب رئيس للمؤتمر، وعلى عزمى رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي.

المؤتمر الحادي عشر لمستشفى علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة عين شمس

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من الجامعات المصرية ومراكز الأورام العالمية، بمشاركة 8 خبراء أجانب من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، وعدد من الدول العربية.

ويتخلل فعاليات المؤتمر افتتاح وسحب قرعة مباريات "اونكوليمبكس"، إلى جانب عقد ندوة تسلط الضوء على إنجازات وخطط المجلس الصحي المصري المستقبلية، وأخرى للجنة العليا للمستشفيات الجامعية بعين شمس تتناول دور المستشفيات الجامعية في دعم مسيرة وتحسين علاج الأورام إلى جانب ندوة مخصصة لدعم مقدمي الرعاية الصحية لمرضى الأورام.

كما يقدم المؤتمر خمس ورش عمل متخصصة تناقش موضوعات متنوعة، أبرزها: دور طب وجراحة الفم في أورام الرأس والرقبة، الصيدلة الإكلينيكية، العلاج الإشعاعي الداخلي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والإحصاء.

ويُعد المؤتمر فرصة مميزة لتعزيز التعاون العلمي والبحثي في مجال علاج الأورام، ودعم الكوادر الطبية من مختلف التخصصات.

وفي سياق آخر نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات والمجلس العلمي للتغذية الإكلينيكية ندوة توعوية حول مرض السكر، ويأتي ذلك في إطار احتفالية كلية الطب بجامعة عين شمس باليوم العالمي للسكر.

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للسكر

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بحضور هالة سويد وكيل الكلية.

ضبط معدلات السكر لجميع مرضى السكر

وألقت ريم حمدى الكباريتي رئيس المجلس العلمى للتغذية الإكلينيكية، خلال الندوة الضوء على ضرورة توعية مرضى السكر بكيفية التغذية الصحيحة لأنها حجر الزاوية في ضبط معدلات السكر لجميع مرضى السكر في جميع مراحل العمر المختلفة من أطفال ورياضيين وكبار السن ومرضى السكر مع أمراض مزمنة أخرى لمرضى الكلى.

و أكدت الدكتورة نانيس أحمد إسماعيل، رئيس قسم طب المجتمع، على أهمية الفحص المبكر للكشف عن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض. وتشمل هذه الفئات: الأشخاص فوق سن 35 عامًا، والأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري.

كما تشمل الفئات المعرضة للخطر الأشخاص الذين لا يمارسون النشاط البدني بانتظام، ولا يحرصون على تناول الخضروات والفواكه يوميًّا، بالإضافة إلى الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم

كذلك أكدت أن اكتشاف مرحلة ما قبل السكري مبكرًا يساعد على عودة مستوى السكر لمعدلاته الطبيعية إذا تم اتباع نمط حياة صحي.

كما تناول المشاركون فى الندوة عوامل الخطر في التعامل مع مرض السكر، وتغذية مرضى السكر الرياضيين، كذلك التعريف بآخر المستجدات في إدارة التغذية لمرضى السكر والأطعمة الصديقة للسكر وأفضل الطرق لتغذية الأطفال مرضى السكر، بالإضافة إلى بعض تحديات التغذية لمرضي السكر كبار السن.

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