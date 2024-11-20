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رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد انتخاب الأعضاء الجدد بمجمع البحوث الإسلامية - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد انتخاب الأعضاء الجدد بمجمع البحوث الإسلامية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد انتخاب الأعضاء الجدد بمجمع البحوث الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:24 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرارا باعتماد انتخاب كل من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمود صديق حسن عبد النبي، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد الستار الجبالي، أستاذ الفقه الحنفي بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة والدكتور على حسين على عبد النبي، أستاذ متفرغ بقسم أصول الدين بكلية الشريعة والقانون، أعضاء جدد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من المصريين.

«البحوث الإسلامية» يهنئ الأعضاء الجدد بالمجمع لصدور قرار مجلس الوزراء بالتصديق على نتيجة الانتخاب

وفي سياق متصل هنأ مجمع البحوث الإسلامية والأمين العام أ.د. محمد الجندي أعضاء مجمع البحوث الجدد لتصديق  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على انتخابهما لعضوية المجمع، وفقًا لنتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ ٥/ ٦/ ٢٠٢٤م وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر.

وتقدم الأمين العام بخالص التهنئة للدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد الستار الجبالي الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، الدكتور علي حسين علي عبد النبي الأستاذ بكلية الشريعة والقانون وأمين لجنة الفتوى بالأزهر، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد في أداء هذه الرسالة العلمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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