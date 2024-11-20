وزارة الأوقاف تطلق 7 قوافل دعوية للواعظات الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:49 مساءً - تطلق وزارة الأوقاف، 7 قوافل دعوية للواعظات الجمعة القادمة بـ مديريات أوقاف: «القاهرة - الشرقية- بني سويف- بورسعيد- الإسماعيلية- المنوفية- البحيرة»، يوم الجمعة 22 من نوفمبر 2024، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: «بناء الأسرة السوية وسبل حمايتها والحفاظ عليها».

ويأتي ذلك في إطار عنايةوزارة الأوقاف بالمرأة عمومًا، والواعظات على جهة الخصوص، وضمن النشاط الدعوي للواعظات، إذ إن الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتماسكه، وهي خط الدفاع الأول عنه، لذا حرص الإسلام حرصًا شديدًا على سلامتها وحمايتها، وبنائها بناءً سويًا، حفاظًا على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره، وتحقيقًا للمصالح والمنافع وعمارة الكون.