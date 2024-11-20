خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024-2025 عبر موقعها الإلكتروني، والرسوم المقرر سدادها للاستمارة.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية هامة جدًا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا خلال الأيام المقبلة.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثانية: يختار الطالب الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

الخطوة الثالثة: يختار الطالب منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

الخطوة الرابعة: يسجل الطالب الدخول.

الخطوة الخامسة: كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

الخطوة السادسة: يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الخطوة السابعة: يقوم الطالب بكتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

الخطوة الثامنة: يقوم الطالب بمراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

الخطوة التاسعة: يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

الخطوة الأخيرة: الضغط على تسجيل، وطباعة استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية.

دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم، رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والتي تقدر بــ 158 جنيها مقسمة على كالتالي: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، فضلًا عن مبلغ 148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات»، ويتم دفع الرسوم لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.