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"معلومات الوزراء" تكشف أهم الموضوعات بمؤتمر المناخ COP29 - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" تكشف أهم الموضوعات بمؤتمر المناخ COP29 - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" تكشف أهم الموضوعات بمؤتمر المناخ COP29 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:08 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (أسواق الكربون والاحترار العالمي.. موضوعات تفرض نفسها على مناقشات على مؤتمر المناخ COP29).

 

قضايا مؤتمر المناخ cop29

تحديات كبيرة وقضايا عالمية تفرض نفسها على مناقشات مؤتمر المناخ COP29، والذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو من حتى 22 نوفمبر 2024.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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