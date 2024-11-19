السيطرة على حريق اندلع بمحيط معبد الكرنك في الأقصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:30 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار، السيطرة على حريق محدود نشب في منطقة النباتات والحشائش المتاخمة لمعبد موت جنوب معابد الكرنك بمدينة الأقصر دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

حريق بمعبد موت جنوب معابد الكرنك



وأوضحت الوزارة أن الحريق لم يمس أي عناصر أثرية بالمنطقة وأنها جميعا في حالة جيدة من الحفظ.



يذكر أنه فور العلم بنشوب الحريق، توجه فريق من الأثريين والمرممين بمنطقة آثار الأقصر لمكان الحريق واتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة، كما قاموا، فور إخماد الحريق، بالمعاينة الأثرية والفنية وتم التأكد من سلامة كافة العناصر الأثرية وأنها لم تتأثر بالحريق وأنها في حالة جيدة من الحفظ.



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