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نقابة البناء والأخشاب تنظم ندوة عن قانون النقابات العمالية - أخبار كلمتك

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نقابة البناء والأخشاب تنظم ندوة عن قانون النقابات العمالية - أخبار كلمتك

نقابة البناء والأخشاب تنظم ندوة عن قانون النقابات العمالية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون النقابات العمالية، ومطالب العمال خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في إطار خطة توعية العاملين في قطاع التشييد والبناء بكافة الحقوق في جميع الملفات.

واستضافت اللجنة النقابية المهنية بالإسكندرية فعاليات الندوة التي استمرت على مدار يومين، بمشاركة الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، محمد حسن، نائب رئيس النقابة العامة، وطلعت أبو المكارم، مسئول السلامة والصحة المهنية بالنقابة.

ندوة عن قانون النقابات العمالية

وأكد عبد المنعم الجمل، أهمية رفع وعي العاملين بكافة ما جاء في قانون النقابات العمالية من حقوق، ليتمكن ممثلي العاملين بالقيام بدورهم على النحو الأمثل.

ووجه الجمل، بضرورة العمل على رفع وعي العاملين بكافة حقوقهم التي أقرتها القوانين المختلفة، وكذلك الدراية بكافة القرارات واللوائح المنظمة للعمل.

وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، استمرار الندوات وورش العمل لجميع العاملين في قطاع التشييد والبناء، لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في إطار جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وخلال الندوة، استعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، ما جاء في قانون النقابات العمالية، وضوابط عمل اللجان النقابية بما يحافظ على حقوق العاملين.

وشهدت الندوة على مدار اليومين، حالة نقاشية، تم خلالها توضيح كافة استفسارات المشاركين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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