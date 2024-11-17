كريم بدوي يكرم رموز العمل النقابي في العيد الـ 49 لقطاع البترول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - احتفلت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، بالعيد القومي لقطاع البترول، والذي يواكب الذكرى الـ 49 لاسترداد حقول سيناء من قبضة الاحتلال الصهيوني وعودتها إلى السيادة المصرية في 17 نوفمبر من عام 1975.

حضر الاحتفال الذي أقيم بشركة الإسكندرية للبترول كوكبة من قيادات وزارة البترول ورؤساء الشركات والهيئات، وعدد من كوادر نقابة العاملين بالبترول، حيث كرم الوزير، بعض رموز العمل النقابي وعدد من قيادات القطاع.

كان في مقدمة المكرمين النقابي البارز محمد سعفان وزير العمل ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بقطاع البترول السابق وأسامة علي الدين نائب رئيس النقابة العامة السابق وفهيمة محمد علي أمينة المرأة ونائب رئيس النقابة العامة للبترول سابقاً وأول سيدة يتم إنتخابها عضواً بالمكتب التنفيذي لنقابة البترول في تاريخ القطاع.. فضلاً عن تكريم عدد من العمال بشركات البترول المتميزين.

كما حضر الاحتفال المهندس سامح فهمي وأسامة كمال وزيرا البترول السابقين، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ومحمد سعفان وزير القوى العاملة.

وأوضح المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المهندس كريم بدوي حرص على التوجيه بعودة تنظيم فعاليات الاحتفال هذا العام في إطار مايتم تنظيمه من فعاليات لتعزيز التلاحم والتواصل المباشر مع العاملين الذين يمثلون الثروة الحقيقية لقطاع البترول والثروة المعدنية.

وأضاف عاطف، أن تنظيم فعاليات الاحتفال يمثل رسالة تحفيزية للعاملين وتقدير لجهوهم التي تمثل الركيزة في تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج البترولي.

وكان كريم بدوي وزير البترول المهندس، وافق على إعادة إحياء الاحتفال بالعيد القومي للبترول بعد الالتماس الذي تقدم به عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، مطالباً بعودة الاحتفال بالعيد بعد توقف لعدة سنوات.

وأكد صابر لـ«الأسبوع»، أن استئناف الاحتفال بعيد البترول يمثل رسالة تشجيعية للعاملين تهدف إلى رفع الروح المعنوية وتحفيزهم علي أداء مهامهم بكفاءة والمساهمة في تعزيز الإنتاج في قطاع البترول الذي يعد الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة باعتباره من أهم القطاعات الحيوية في الدولة.

يشار إلى أن العيد القومي للبترول يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام بمناسبة غالية هي ذكرى استرداد حقول بترول سيناء عام 1975 كاحد ثمار انتصارات اكتوبر المجيدة.