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مصطفى بكري: عودة شركة النصر للسيارات تبشر بعهد جديد للصناعة في مصر - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري: عودة شركة النصر للسيارات تبشر بعهد جديد للصناعة في مصر - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: عودة شركة النصر للسيارات تبشر بعهد جديد للصناعة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بإعادة افتتاح شركة النصر لصناعة السيارات بحلوان، بعد توقف الشركة عن الإنتاج لمدة 15 عاما.

وكتب بكري، تدوينة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قال فيها: «تشرفت اليوم بحضور افتتاح شركة النصر لصناعة السيارات بحلوان بعد توقف الشركة عن الإنتاج 15 عاما، وشهد الافتتاح حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والعديد من الوزراء وكبار المسئولين».

افتتاح شركة النصر للسيارات

وأضاف عضو مجلس النواب: «كانت الفرحة عارمة، فقد عادت الشركة للإنتاج بعد 60 عاما من التأسيس، إنها ترجمة للشعار الذي رفعه الرئيس السيسي بضرورة توطين صناعة السيارات في مصر، وتم تحديث البنية التحتية وشبكات الكهرباء والغاز والصرف واستدعاء العمالة الماهرة».

افتتاح شركة النصر للسيارات

وتابع بكري: «إننا أمام كيان جديد، وقفزة هامة، إذ بدأ الإنتاج بأتوبيس واحد في اليوم، و300 أتوبيس سنويًا، وستصل قريبا إلى 1500 أتوبيس سنويا، هناك شراكة مع الصين والإمارات وتايوان».

وأكمل عضو مجلس النواب: «كلمة رئيس الوزراء في الافتتاح تبشر بعهد جديد للصناعة في مصر، عودة النصر لصناعة السيارات انطلاقة جديدة واستعادة لتاريخ هذه الصناعة التي أسسها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر عام 59، حقًا كما قال الدكتور مدبولي اليوم هو عيد للمصريين، وبداية قوية لعودة صناعة السيارات إلى مصر».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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