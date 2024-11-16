مصطفى بكري: عودة شركة النصر للسيارات تبشر بعهد جديد للصناعة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بإعادة افتتاح شركة النصر لصناعة السيارات بحلوان، بعد توقف الشركة عن الإنتاج لمدة 15 عاما.

وكتب بكري، تدوينة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قال فيها: «تشرفت اليوم بحضور افتتاح شركة النصر لصناعة السيارات بحلوان بعد توقف الشركة عن الإنتاج 15 عاما، وشهد الافتتاح حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والعديد من الوزراء وكبار المسئولين».

وأضاف عضو مجلس النواب: «كانت الفرحة عارمة، فقد عادت الشركة للإنتاج بعد 60 عاما من التأسيس، إنها ترجمة للشعار الذي رفعه الرئيس السيسي بضرورة توطين صناعة السيارات في مصر، وتم تحديث البنية التحتية وشبكات الكهرباء والغاز والصرف واستدعاء العمالة الماهرة».

وتابع بكري: «إننا أمام كيان جديد، وقفزة هامة، إذ بدأ الإنتاج بأتوبيس واحد في اليوم، و300 أتوبيس سنويًا، وستصل قريبا إلى 1500 أتوبيس سنويا، هناك شراكة مع الصين والإمارات وتايوان».

وأكمل عضو مجلس النواب: «كلمة رئيس الوزراء في الافتتاح تبشر بعهد جديد للصناعة في مصر، عودة النصر لصناعة السيارات انطلاقة جديدة واستعادة لتاريخ هذه الصناعة التي أسسها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر عام 59، حقًا كما قال الدكتور مدبولي اليوم هو عيد للمصريين، وبداية قوية لعودة صناعة السيارات إلى مصر».