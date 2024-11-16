تداول 60 ألف طن بضائع و601 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 60 ألف طن بضائع و601 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للمراجعة الداخلية والحوكمة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للمراجعة الداخلية والحوكمة - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس الوزراء: السوق المحلي يحتاج نصف مليون سيارة سنويا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء: السوق المحلي يحتاج نصف مليون سيارة سنويا - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: السوق المحلي يحتاج نصف مليون سيارة سنويا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:16 مساءً -  

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية إعادة عمل شركة النصر لصناعة السيارات لما تملكه من بنية أساسية وكونها كنز لا ينبغي التفريط فيه.

عودة تشغيل شركة النصر للسيارات


وأشار مدبولي خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، إلى أن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع فى صناعة السيارات لتغطية احتياجات السوق المحلي من السيارات والتي تصل لما ما يقرب من نصف مليون سيارة.

جولة رئيس مجلس الوزراء بشركة النصر للسيارات

 

ولفت إلى أن شركة النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية، والدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية من خلال استغلال خطط كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

وحرص رئيس مجلس الوزراء على إجراء جولة تفقدية بأجنحة المصنع واستقلال أحد الأتوبيسات من إنتاج المصنع.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

البحوث الإسلامية يطلق الأسبوع الثالث للدعوة بجامعة سوهاج غدا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق