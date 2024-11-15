موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - معاشات شهر ديسمبر 2024.. مع قرب انتهاء شهر نوفمبر الجاري، يبحث الكثير من أصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر، وكيفية الاستعلام عن المعاش.

معاشات شهر ديسمبر 2024

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موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

تصرف معاشات شهر ديسمبر 2024، اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، لأكثر من 13 مليون مواطن، مع استمرار عملية الصرف على مدار الشهر، عملًا بقرار وزارة التضامن بـ صرف المعاشات مع بداية كل شهر.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2024

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية، عدة أماكن لصرف معاشات شهر ديسمبر من خلالها، ومنها:

- ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

- منافذ البريد المصرى.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024

كانت آخر زيادة في المعاشات، هي زيادة الـ 15%، التي أقر بها الرئيس السيسي في شهر مارس الماضي، وجاءت قيمتها كالتالي

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات شهر ديسمبر لأصحاب الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.