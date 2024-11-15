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فريق مصري يحقق نجاحا متميزا في أوليمبياد الرياضيات العربي - أخبار كلمتك

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فريق مصري يحقق نجاحا متميزا في أوليمبياد الرياضيات العربي - أخبار كلمتك

فريق مصري يحقق نجاحا متميزا في أوليمبياد الرياضيات العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - تمكن فريق مصري من تحقيق مشاركة متميزة في أوليمبياد الرياضيات العربي الرابع 2024، التي تعد من أهم المسابقات لطلاب المرحلة الثانوية المتميزين في الرياضيات على مستوى الوطن العربي.

جاء ذلك برعاية ودعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار التعاون البناء والمستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في جامعة الطفل.

وهنأ الدكتور أيمن عاشور الفريق المصري على هذا النجاح المميز الذي حققه في المسابقة، والتي تعد من أقوى المنافسات في مجال الرياضيات لطلاب المرحلة الثانوية على مستوى العالم العربي، مؤكدًا أن هذا النجاح هو ثمرة للتعاون البناء بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال جامعة الطفل التي لعبت دورًا هامًا في إعداد الطلاب ورفع كفاءاتهم العلمية، مشيرًا إلى أن جامعة الطفل أثبتت أنها منصة حيوية لتطوير مهارات الطلاب في مجالات العلوم المختلفة، مؤكدًا تطلعه إلى المزيد من النجاحات والتقدم في المستقبل.

وأُقيمت فعاليات المسابقة هذا العام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، برعاية وتنظيم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، بمشاركة وفود من جميع الدول العربية.

تضمنت المسابقة هذا العام أربعة مسائل تتطلب قدرات إبداعية عالية لحلها، وتغطي محاور الجبر، والهندسة، والتركيبات، ونظرية الأعداد، وتم طرح المسائل على الطلاب يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري، ومنحت المشاركين فترة زمنية قدرها 4 ساعات ونصف لحل المسائل، التي تمثل تحديات رياضية متقدمة تهدف إلى اختبار التفكير التحليلي والقدرات الرياضية للطلاب المشاركين.

شارك في مسابقة هذا العام 83 طالبًا من طلاب الدول العربية، وقد تمكن جميع أعضاء الفريق المصري من تحقيق ميداليات، حيث حصل الطالب عز الدين رشاد على الميدالية الذهبية، وحصل الطالب ضياء النجار على الميدالية الفضية، كما حصل الطالبان محمود صبري ومازن هشام على ميداليتين برونزيتين.

وقد أشادت لجنة التحكيم ووفود الدول المشاركة بمستوى الفريق المصري الذي أظهر مهارات رياضية استثنائية، وقدرة عالية على التفكير التحليلي، وهو ما يؤكد أن استمرارية المشاركة وتوسيع قاعدة المتدربين تؤدي إلى المزيد من النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا، وتحقق التميز لطلابها في المحافل العربية والدولية.

ومن جانبها، هنأت الدكتورة جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق في المسابقات القادمة، وكذلك في مسيرتهم الدراسية والعلمية، كما أعربت عن تقديرها للفريق القائم على التدريب، بقيادة د.أحمد الجندي أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، الذي رافق الطلاب خلال رحلتهم في المسابقة في قطر، كما وجهت الشكر إلى كل من أ.مجدي الصفتى، وأ.شحات جامع، وأ.شريف حامد، وأ.أشرف محمد من وزارة التربية والتعليم، على جهودهم في دعم الطلاب وتحقيق هذا النجاح.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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