مؤشر أفضل المدن العالمي 2024، تعرف على ترتيب القاهرة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:45 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (مؤشر أفضل المدن العالمي 2024).

والقاهرة الثالثة عربيًّا في مؤشر أفضل المدن العالمي 2024 الصادر عن براند فاينانس بعد دبي وأبو ظبي.

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