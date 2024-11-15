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مؤشر أفضل المدن العالمي 2024، تعرف على ترتيب القاهرة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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مؤشر أفضل المدن العالمي 2024، تعرف على ترتيب القاهرة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مؤشر أفضل المدن العالمي 2024، تعرف على ترتيب القاهرة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:45 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (مؤشر أفضل المدن العالمي 2024).

والقاهرة الثالثة عربيًّا في مؤشر أفضل المدن العالمي 2024 الصادر عن براند فاينانس بعد دبي وأبو ظبي. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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مؤشر أفضل المدن العالمي 2024، تعرف على ترتيب القاهرة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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