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مصطفى بكري لمنظمات حقوق الإنسان: أين أنتم مما يحدث في غزة ولبنان؟ - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري لمنظمات حقوق الإنسان: أين أنتم مما يحدث في غزة ولبنان؟ - أخبار كلمتك

مصطفى بكري لمنظمات حقوق الإنسان: أين أنتم مما يحدث في غزة ولبنان؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - انفعل الإعلامي مصطفى بكري غاضبا من ازدواجية المعايير لدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

ووجه مصطفى بكري سؤالا استنكاريا لهذه المنظمات التي تكيل بمكيالين، أين أنتم مما يحدث في غزة وفلسطين؟

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج" حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، معلقا على تخفيض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر عبر لجنة التصنيف والاعتماد التابعة للتحالف العالمي للموؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أ - إلى ب يحدث لأول مرة.

وأشار مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن هناك تقارير تصدر من بعض المنظمات الدولية هى أقرب إلى التقارير الموظفة سياسيا لحساب أجندات معينة، تهدف إلى الضغط على مصر.

وتابع مصطفى بكري قائلا: الإعلان عن اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، متسائلا: أين أنتم يا من تتحدثون عن حقوق الإنسان مما يحدث في لبنان وغزة والسودان.

ونوه بكري قائلا: التصعيد مستمر في المنطقة بصرف النظر عن ما يجري من تحركات لمحاولة إنهاء الأزمة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وتابع مصطفى بكري: «سيظل هذا التصنيف لمدة 4 سنوات وعلينا أن نبحث فى كيفية استرداد تصنيف المجلس القومى ليعود كما كان أي تصنيف (أ).

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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