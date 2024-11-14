حالة الطقس اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:46 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، فيما يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم، أن يكون مائلا للبرودة على كل الأنحاء في الصباح الباكر وليلا.

حالة الطقس اليوم

ووفق بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس اليوم في مصر

بالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم، لفتت الأرصاد إلى نشاط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون حالتيهما معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

فيما يلى بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

- القاهرة: العظمى 26 - الصغرى 17.

- العاصمة الإدارية: العظمى 26 - الصغرى 16.

- 6 أكتوبر: العظمى 26 - الصغرى 16.

- بنها: العظمى 26 - الصغرى 17.

- دمنهور: العظمى 24 - الصغرى 16.

- وادي النطرون: العظمى 24 - الصغرى 17.

- كفر الشيخ: العظمى 24 - الصغرى 16.

- المنصورة: العظمى 25 - الصغرى 16.

- شبين الكوم: العظمى 25 - الصغرى 17.

- طنطا: العظمى 25 - الصغرى 16.

- دمياط: العظمى 24 - الصغرى 18.

- بورسعيد: العظمى 25 - الصغرى 21.

- الإسماعيلية: العظمى 27 - الصغرى 15.

- السويس: العظمى 26 - الصغرى 16.

- العريش: العظمى 26 - الصغرى 13.

- رفح: العظمى 25 - الصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 28 - الصغرى 17.

- نخل: العظمى 23 - الصغرى 10.

- كاترين: العظمى 19 - الصغرى 9.

- الطور: العظمى 25 - الصغرى 17.

- طابا: العظمى 24 - الصغرى 16.

- شرم الشيخ: العظمى 29 - الصغرى 22.

- الإسكندرية: العظمى 25 - الصغرى 16.

- العلمين الجديدة: العظمى 24 - الصغرى 15.

- مطروح: العظمى 24 - الصغرى 15.

- السلوم: العظمى 25 - الصغرى 13.

- سيوة: العظمى 26 - الصغرى 12.

- الغردقة: العظمى 28- الصغرى 18.

- مرسى علم: العظمى 28 - الصغرى 20.

- شلاتين: العظمى 29 - الصغرى 20.

- حلايب: العظمى 26 - الصغرى 21.

- أبو رماد: العظمى 29 - الصغرى 21.

- رأس حدربة: العظمى 28 - الصغرى 21.

- الفيوم: العظمى 26 - الصغرى 14.

- بني سويف: العظمى 27 - الصغرى 13.

- المنيا: العظمى 26 - الصغرى 14.

- أسيوط: العظمى 27 - الصغرى 13.

- سوهاج: العظمى 28 - الصغرى 14.

- قنا: العظمى 29 - الصغرى 15.

- الأقصر: العظمى 30- الصغرى 14.

- أسوان: العظمى 31- الصغرى 17.

- الوادي الجديد: العظمى 29 - الصغرى 16.

- أبو سمبل: العظمى 30 - الصغرى 17.