محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:01 مساءً - تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إحدى المكتبات العامة التى تقدم خدمة قراءة الكتب المجانية بمنطقة شينزو آبى بمدينة نصر والتى أقامتها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنشر المكتبات العامة فى كافة الأحياء إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم، وكذلك لتشجيع النشء على القراءة والبحث ورفع المستوى الثقافى.

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والمكتبة وهى ضمن مجموعة من المكتبات التى ستقوم الدولة بنشرها فى عدة مناطق بالتعاون مع وزارة الثقافة تضم مجموعة كبيرة من الكتب فى مختلف فروع العلم، والمعرفة، وكتب الأطفال، والقصص وغيرها.

وإلتقى محافظ القاهرة خلال زيارته بمجموعة من طلبة وطالبات المدارس الذين عبروا عن سعادتهم لوجود مكتبات مجانية بهذا المستوى المتميز الذى يشبع لديهم هواية القراءة بالمجان.



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