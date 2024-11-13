وزيرة التنمية المحلية تناقش مع وفد صيني تطوير منظومة النقل المستدام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:19 مساءً - التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع وانج شياو هو- أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة سيتشوان ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب بالمقاطعة ونائب المحافظ وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

حضر اللقاء قادة المقاطعات وعلى رأسهم تشين وي وبوبو دوندوب، وعدد من المسؤولين بالإدارات المحلية ذات الصلة.

وأعربت عوض عن سعادتها بزيارة مقاطعة سيتشوان الصينية وحفاوة الاستقبال الذى تلقته مع الوفد المصرى المرافق لها والمشاركة في مؤتمر التعاون والتنمية للدول الصديقة لستشوان ٢٠٢٤ بحضور عدد كبير من مختلف دول العالم وممثلي لاكثر من ٢٠٠ مدينة، مشيرة إلى أن المنتدي كان فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وسبل دفع التعاون متعدد الأطراف، وكذا التوقيع على اتفاقية الصداقة والتآخي بين محافظة الاقصر ومقاطعة سيتشوان.

كما أعربت الدكتورة منال عوض عن تطلعها لإضافة جانب جديد للتعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهدت زيارتها الحالية مع محافظ الأقصر زيارة عدد من الشركات والمصانع الصينية في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات والأتوبيسات الكهربائية لبحث التعاون فى تعزيز منظومة النقل المستدام في مصر بالخبرات الصينية فضلًا عن تبادل الخبرات في تطوير المدن الذكية والمجازر ونظم إدارة المخلفات الصلبة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار التعاون بين مقاطعة سيتشوان الصينية ومحافظة الاقصر بحثنا مع مسئولى شركة خطوط سيتشوان الجوية التبادل الثقافي والسياحي لتكون الأقصر وجهه أساسية للسائح الصيني خلال الفترة القادمة فى ظل تمتعها بمقومات السياحة الثقافية التى يفضلها السائح الصينيى.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الصين ومصر يتمتعان بعلاقات صداقة خاصة وأن الدولتين أقامتا شراكة استراتيجية شاملة، وازدهرت العلاقات الثنائية وأثمر هذا التعاون عن نتائج جيدة مع سيتشوان باعتبارها مقاطعة كبيرة في غرب الصين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية إن إنجازات البناء الاقتصادي في سيتشوان مثيرة للغاية، وتطورها مليء بالحيوية ونحن على استعداد للبناء على أساس التعاون القائم لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل المنفعة والزيارات الودية بين المحافظات المصرية ومقاطعة سيتشوان، بما يساعد فى تعزيز المزيد من النتائج التى تفيد الجانبين على أرض الواقع.

ومن جانبه رحب وانج شياو بزيارة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر إلى مقاطعة سيتشوان الصينية، مقدمًا لها الشكر على المشاركة الفاعلة في مؤتمر الصداقة والتنمية للمدن الصديقة لسيتشوان ٢٠٢٤

أشار المسئول الصينى إلى أن جمهورية مصر العربية أول دولة عربية و أفريقية تتمتع بالشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، مشيرًا إلي أنه تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج تستمر العلاقة بين البلدين فى التطور.

كما أعرب وانج شياو عن تمنياته بالتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية فى ظل حجم التجارة الضخم بين البلدين بما يعكس ما شهدناه خلال فعاليات المؤتمر من توقيع محافظة الأقصر على مذكرة تأخي لتضيف بعدًا جديد للتعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن عدد من شركات مقاطعة سيتشوان لديها استثمارات ضخمة في مصر وعلى رأسهم شركة دونج فانج لمصادر الطاقة المتجددة وشركة سيتشوان للجسر والطرق وشركة طيران سيشوان والتي بدأت رحلاتها الجوية المباشرة من شينجدو إلى القاهرة عام ٢٠١٨.

وأضاف المسئول الصيني أنه من المأمول أن تكون زيارة وزيرة التنمية المحلية والوفد المصري فرصة لتشجيع المزيد من الجهات الحكومية المحلية المصرية على إقامة علاقات توأمة مع محافظتنا على جميع المستويات، ودعم الطرفين في تعميق وتوسيع التعاون والتبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المنطقة، بمجالات الثقافة والسياحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والطب والصحة، ومواصلة تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة العميقة بين شعبي البلدين.

وأوضح وانج شياو هو أن العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستوى جديد، مشيرًا إلى عدد من الأرقام التى تتميز بها مقاطعة سيتشوان والتى يبلغ عدد سكانها ٨٣ مليون نسمة (المرتبة الخامسة على مستوى الجمهورية) وكذا من حيث المساحة ٤86 ألف كم ووصل الناتج المحلي للعام الماضي ٦٨٥ مليار دولار وتعد المقاطعة من أسرع المقاطعات الصينية في النمو، كما ينسب النمو المتسارع والتنمية الي دعم واهتمام القيادة السياسية الصينية وتقديم خططًا اقتصادية لتصبح سيتشوان قطبًا للنمو ومحرك دفع التنمية عالية الجودة في المنطقة الغربية للصين فضلًا عن استغلال الموارد الطبيعية في تحويلها لطاقة نظيفة ومتجددة سواء الطاقة الكهرومائية أو الطاقة الغازية ليصل ‘جمالي نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة ٨٧ ٪، كما تمتلك ٤١ منشأة صناعية و٣١ منشأة صناعية انتاجية وتركز الجهود الصناعية على حماية البيئة وتحقيق أهداف الصحة العامة، كما لديها علاقات تجارية مع أكثر من ٢٠٠ دولة وتعزيز التعاون مع ٥٠٠ مدينة ولديها حوالى ٣٨١ فرع من أقوي ٥٠٠ شركة على مستوى العالم ليصل اجمالي التصدير من مقاطعة سيتشوان تريليون يوان والذي يعكس رحلة جديدة في التطوير بالتعاو،ن مع الدول الصديقة للصين.

وأشار إلي أن زيارة وزيرة التنمية المحلية محافظ الأقصر تؤكد حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الصديقة والتنمية ، مؤكدًا على سعيه لتوطيد العلاقة بين سيتشوان والمدن المصرية من خلال وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالشكر لقيادة المقاطعة معربًا عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون في المجالات السياحية والثقافية والعلاجية، فضلًا عن رغبة المحافظة في الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات الطاقة الشمسية والزراعة وسبل الري الحديثة، كما شهد اللقاء توجيه الدعوة من وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر إلى القيادات بمقاطعة سيتشوان لزيارة مصر واستكمال مسار التعاون بين البلدين.

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