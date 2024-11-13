وزيرة البيئة تدعو لإصلاح نظام تمويل المناخ في مؤتمر COP 29 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - جددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ COP 29 بباكو، دعوتها لإصلاح نظام تمويل المناخ الدولي، مؤكدة على ضرورة توفير تمويل عادل ومنصف للدول النامية لمساعدتها على مواجهة تحديات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة خاصة بمناقشات تمويل المناخ، حيث استعرضت جهود مصر في تعزيز تمويل المناخ والتحديات التي تواجه الدول النامية في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن مصر، خلال السنوات العشر الماضية، قامت بتطوير ميزانية وطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخية، وأطلقت استراتيجية وطنية للمناخ، وربطت الطاقة والغذاء والمياه لجذب الاستثمارات.

التحديات التي تواجه الدول النامية

وأكدت وزيرة البيئة أن الدول النامية تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل المناخي، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، وقلة المصادر المتاحة، واشتراطات الحصول على التمويل التي تزيد من العبء على هذه الدول.

ودعت فؤاد إلى ضرورة إصلاح سياسات المؤسسات المالية الدولية لزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية، وتحسين جودة هذا التمويل وتسهيل الوصول إليه. كما شددت على أهمية توفير أدوات تمويلية متنوعة، مثل المنح والتمويل المختلط، وتقليل المخاطر المرتبطة بتمويل المناخ في الدول النامية.

أهمية مؤتمر COP 29

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية مؤتمر COP 29 في دفع عجلة العمل المناخي، وخاصة فيما يتعلق بتمويل المناخ. ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.

ووجهت الوزيرة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مؤكدة على ضرورة العمل معًا لتوفير تمويل عادل ومنصف للدول النامية، وذلك لضمان مستقبل مستدام للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.