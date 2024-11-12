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مدير تعليم الجيزة: هدفنا الأول مصلحة أبنائنا الطلاب - أخبار كلمتك

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مدير تعليم الجيزة: هدفنا الأول مصلحة أبنائنا الطلاب - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة: هدفنا الأول مصلحة أبنائنا الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - اجتمع سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، بمجلس آباء وأمناء المديرية في لقائه الأول بالمجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

مجلس آباء وأمناء بالجيزة

بداية رحب وكيل الوزارة الحضور كما هنأ المجلس بقيادة المستشار بدوى علام رئيس المجلس وكيل الوزارة بتوليه حقيبة تعليم الجيزة متمنين له السداد والتوفيق.

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بدأ الاجتماع بقراءة محضر اجتماع المجلس السابق وقام أعضاء المجلس بعرض إنجازاتهم داخل إداراتهم التعليمية.

كما تم عرض المشاكل الواردة من الإدارات التعليمية أمام وتم مناقشتها ووضع الحلول لها.

 
ووعد وكيل الوزارة بتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية التعليمية داخل جميع الإدارات وصرح بأن مديرية التربية والتعليم بالجيزة ستبذل قصارى جهدها للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مدارس تعليم الجيزة.


وأشاد بالدور المحوري والهام لمجالس الآباء داخل المدارس والإدارات لانضباط العملية التعليمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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