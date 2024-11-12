«الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الأسبوع.. «بيان بدرجات الحرارة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حتى يوم الإثنين المقبل 18 نوفمبر.
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حالة الطقس من الأربعاء 13 نوفمبر إلى الجمعة 15 نوفمبر 2024
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود من الأربعاء إلى الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وحذرت «الأرصاد» من نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الأربعاء 13 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الأربعاء 13 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|17
|السواحل الشمالية
|24
|15
|شمال الصعيد
|27
|13
|جنوب الصعيد
|30
|15
درجات الحرارة يوم الخميس 14 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 14 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|25
|15
|شمال الصعيد
|27
|13
|جنوب الصعيد
|31
|16
درجات الحرارة يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|17
|السواحل الشمالية
|24
|14
|شمال الصعيد
|27
|12
|جنوب الصعيد
|31
|16
حالة الطقس من السبت 16 نوفمبر إلى الإثنين 18 نوفمبر 2024
وأوضحت، حالة الطقس من السبت إلى الإثنين، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط رياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم السبت 16 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 16 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|16
|السواحل الشمالية
|23
|17
|شمال الصعيد
|26
|12
|جنوب الصعيد
|30
|15
درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|23
|16
|السواحل الشمالية
|21
|17
|شمال الصعيد
|24
|11
|جنوب الصعيد
|28
|14
درجات الحرارة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|23
|16
|السواحل الشمالية
|21
|17
|شمال الصعيد
|23
|11
|جنوب الصعيد
|27
|14
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