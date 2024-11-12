«الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الأسبوع.. «بيان بدرجات الحرارة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حتى يوم الإثنين المقبل 18 نوفمبر.

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حالة الطقس من الأربعاء 13 نوفمبر إلى الجمعة 15 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود من الأربعاء إلى الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت «الأرصاد» من نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الأربعاء 13 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 17 السواحل الشمالية 24 15 شمال الصعيد 27 13 جنوب الصعيد 30 15

درجات الحرارة يوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 25 15 شمال الصعيد 27 13 جنوب الصعيد 31 16

درجات الحرارة يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 17 السواحل الشمالية 24 14 شمال الصعيد 27 12 جنوب الصعيد 31 16

حالة الطقس من السبت 16 نوفمبر إلى الإثنين 18 نوفمبر 2024

وأوضحت، حالة الطقس من السبت إلى الإثنين، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط رياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 16 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 16 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 16 السواحل الشمالية 23 17 شمال الصعيد 26 12 جنوب الصعيد 30 15

درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 23 16 السواحل الشمالية 21 17 شمال الصعيد 24 11 جنوب الصعيد 28 14

درجات الحرارة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 23 16 السواحل الشمالية 21 17 شمال الصعيد 23 11 جنوب الصعيد 27 14