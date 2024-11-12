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«الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الأسبوع.. «بيان بدرجات الحرارة» - أخبار كلمتك

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«الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الأسبوع.. «بيان بدرجات الحرارة» - أخبار كلمتك

«الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الأسبوع.. «بيان بدرجات الحرارة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حتى يوم الإثنين المقبل 18 نوفمبر.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس من الأربعاء 13 نوفمبر إلى الجمعة 15 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود من الأربعاء إلى الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت «الأرصاد» من نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الأربعاء 13 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 17
السواحل الشمالية 24 15
شمال الصعيد 27 13
جنوب الصعيد 30 15

درجات الحرارة يوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 14 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 18
السواحل الشمالية 25 15
شمال الصعيد 27 13
جنوب الصعيد 31 16

درجات الحرارة يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 17
السواحل الشمالية 24 14
شمال الصعيد 27 12
جنوب الصعيد 31 16

حالة الطقس من السبت 16 نوفمبر إلى الإثنين 18 نوفمبر 2024

وأوضحت، حالة الطقس من السبت إلى الإثنين، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط رياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 16 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 16 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 16
السواحل الشمالية 23 17
شمال الصعيد 26 12
جنوب الصعيد 30 15

درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 23 16
السواحل الشمالية 21 17
شمال الصعيد 24 11
جنوب الصعيد 28 14

درجات الحرارة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 23 16
السواحل الشمالية 21 17
شمال الصعيد 23 11
جنوب الصعيد 27 14

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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