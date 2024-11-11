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الحجر الزراعي ينشر بيان كميات تقاوي البطاطس المستوردة - أخبار كلمتك

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الحجر الزراعي ينشر بيان كميات تقاوي البطاطس المستوردة - أخبار كلمتك

الحجر الزراعي ينشر بيان كميات تقاوي البطاطس المستوردة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - وجه الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بنشر تقارير كميات البطاطس المستوردة بصورة دورية مما قد يسهم في وضوح الرؤية في سوق تقاوي البطاطس، وينعكس على استقرار السوق وتوازن الأسعار وتحقيقا لمبادئ الشفافية، وبما يتيح للمزارعين والمستوردين من تحديد احتياجاتهم أول بأول واتخاذ القرارات الرشيدة فيما يخص مواعيد الزراعة وتجهيز الأراضي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية وحرص الإدارة المركزية للحجر الزراعي علي تلبية رغبات مزراعي ومنتجي البطاطس.

وسيتيح التقرير كميات تقاوي البطاطس المستوردة أسبوعيا لكافة الأصناف المستوردة وكافة المناشئ ومقارنة الكميات المستوردة مع نظيرتها من العام السابق في نفس الفترة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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