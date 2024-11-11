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وزير الصحة يكلف أحمد مصطفى برئاسة هيئة التأمين الصحي - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يكلف أحمد مصطفى برئاسة هيئة التأمين الصحي - أخبار كلمتك

وزير الصحة يكلف أحمد مصطفى برئاسة هيئة التأمين الصحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - قرر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور أحمد محمد مصطفى قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، خلفًا للدكتور محمد ضاحي.

وينص القرار، الذي حمل رقم (458) لسنة 2024، في مادته الأولى على أنه «يُسند للدكتور أحمد محمد مصطفى، استشاري متفرغ الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أيما الأجلين أقرب».

قرار الدكتور خالد عبد الغفار

كما نص القرار على أن يتم تنفيذ هذا الندب اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلتزم بتنفيذه جميع الجهات المختصة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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