شروط التقديم في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2025 - 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - التقديم في مدارس النيل المصرية 2025.. أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية، الشروط المطلوب توافرها في الطلاب المتقدين للالتحاق بمدارس النيل المصرية للدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2025-2026.

شروط التقديم في مدارس النيل المصرية 2025

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم للصف الأول برياض الأطفال عن 4 سنوات و11 شهر و29 يومًا في الأول من أكتوبر 2025.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة Pre-KG عن 3 سنوات و11 شهرا و29 يومًا في الأول من أكتوبر للعام الدراسي 2025.

- أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلا على مؤهل جامعي عالٍ «بكالوريوس أو ليسانس على الأقل».

- على أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا.

- يجب تقديم ما يثبت الوصاية القانونية على الطفل.

- اجتياز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطي المهارات التالية: «مهارات الرياضيات المعرفة المعلومات العامة المهارات الحركية مهارات التفكير».

- يجب على الطفل اجتياز اختبارات السلوك مع المظهر الشخصي.

- في حالة تساوي درجة اختبار القبول، يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سنا.

- إبلاغ أولياء أمور الطلاب المقبولين فقط.

- يقوم ولي الأمر بالسؤال عن موقف نجله أو كريمته في حاله القبول من عدمه.

- لا بد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني علي الطفل المقابلة الشخصية.

- في حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري بالتقدم إلى مدارس النيل المصرية الدولية أو من إحدى السفارات المصرية في الخارج بمقر عمل ولي الأمر أو ما يفيد بالولاية التعليمية للطفل.

- مقابلة الوالدين أو الوصي القانوني.

- وتتم المقابلة من خلال معرفة مدى ملائمة الاستراتيجيات التربوية التي تتبعها مدارس النيل.

- مدى ملاءمته لقناعات ومعلومات ولي الأمر لضمان حسن التعاون.

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقرها إدارة مدارس النيل المصرية الدولية، بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها إدارة المدارس، مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.