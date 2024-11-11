رابط الواجب المنزلي لطلاب الصف الأول الإعدادي الأسبوع الثامن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - رابط الواجب المنزلي للصف الأول الإعدادي.. تزامنًا مع بداية الدراسة بالأسبوع الثامن، يبحث العديد من الطلاب، عن رابط الواجب المنزلي للصف الأول الإعدادي بكافة المواد.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب كافة صفوف المراحل التعليمية، الحصول على الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.

رابط الواجب المنزلي للصف الأول الإعدادي

يمكن لطلاب الصف الأول الإعدادي الحصول على الواجبات المنزلية لكافة المواد الخاصة بهم، من خلال زيارة الرابط المباشر التالي: رابط الواجب المنزلي للصف الأول الإعدادي.

طريقة الحصول على الواجبات المنزلية

- على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يختار الطالب المنصات الإلكترونية من الشريط الموجود أعلى الشاشة.

- اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة التعليمية «المرحلة الإعدادية».

- اختيار الصف الدراسي «الصف الأول الإعدادي».

- الضغط على أيقونة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

- تظهر كافة الواجبات المنزلية الخاصة بالصف الأول الإعدادي.

- يختار الطالب المادة المراد.

- الضغط على كلمة عرض.

- ويمكن للطلاب تحميل الواجبات المنزلية من خلال الضغط على علامة التحميل.

رابط الواجبات المنزلية للصف الأول الإعدادي 2024

- للحصول على الواجبات المنزلية في مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على الواجبات المنولية في مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على الواجبات المنزلية في مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على الواجبات المنزلية في مادة العلوم للصف الأول الإعدادي، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على الواجبات المنزلية في مادة mathematics للصف الأول الإعدادي، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على الواجبات المنزلية في مادة Science للصف الأول الإعدادي، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على الواجبات المنزلية في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي، مـــن هـــنـــــــــــــــا.

- للحصول على الواجبات المنزلية في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الأول الإعدادي، مـــن هـــنـــــــــــــــا.